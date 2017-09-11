Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат предложил освободить жильцов ветхих домов от платы за капремонт

Общество
11 сентября, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Андрей Палкин поясняет, что отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Андрей Палкин ("Единая Россия") внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается освобождение жителей ветхих домов от ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

Смотрите также

Взносы за капремонт: кто и как выставляет счета и что делать, если платежка не пришла

Палкин поясняет, что основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку такой дом не требует немедленного расселения. По словам законодателя, отсутствие правовой нормы, определяющей основания и порядок признания многоквартирного дома ветхим, делает невозможным реализацию диспозиции пункта 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса (ЖК) РФ о "Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", согласно которой в региональную программу капремонта "могут не включаться многоквартирные дома, физический износ крыши, стен, фундамента которых превышает 70 %". Кроме того, в этот список входят дома, в которых стоимость капитального ремонта таких конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем "в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта РФ".

"Таким образом, принятие данного законопроекта выявит грань, за которой проведение капитального ремонта становится нецелесообразно, а следовательно - данный объект исключается из региональной программы по капитальному ремонту", - говорится в документе.

Палкин поясняет, что принятие инициативы позволит избежать случаев, когда дом, формально не признанный на момент проведения оценки аварийным, "имеет шанс в силу физического износа основных конструктивных элементов стать таковым в ближайшей перспективе". В такой ситуации, уверен парламентарий, несправедливо устанавливать для собственников помещений в таком доме обязанность по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

"Принятие данного законопроекта защитит законные права и интересы собственников в ветхих домах и будет способствовать созданию долгосрочной региональной программы по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья", - считает депутат. Он отмечает, что "законодательное закрепление новеллы, устанавливающей понятие "ветхого жилья", позволит снизить социальную напряженность и установить вариант решения проблемы, устраивающий всех участников жилищных отношений".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
2
Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"
3
"ИжАвто" прогнозирует равный спрос на универсал LADA Vesta SW и его версию
4
WADA и Макларен получили уведомления об исках от велогонщиков сборной РФ
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
7
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама