Депутат предложил освободить жильцов ветхих домов от платы за капремонт

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Андрей Палкин ("Единая Россия") внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается освобождение жителей ветхих домов от ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

Палкин поясняет, что основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку такой дом не требует немедленного расселения. По словам законодателя, отсутствие правовой нормы, определяющей основания и порядок признания многоквартирного дома ветхим, делает невозможным реализацию диспозиции пункта 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса (ЖК) РФ о "Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", согласно которой в региональную программу капремонта "могут не включаться многоквартирные дома, физический износ крыши, стен, фундамента которых превышает 70 %". Кроме того, в этот список входят дома, в которых стоимость капитального ремонта таких конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем "в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта РФ".

"Таким образом, принятие данного законопроекта выявит грань, за которой проведение капитального ремонта становится нецелесообразно, а следовательно - данный объект исключается из региональной программы по капитальному ремонту", - говорится в документе.

Палкин поясняет, что принятие инициативы позволит избежать случаев, когда дом, формально не признанный на момент проведения оценки аварийным, "имеет шанс в силу физического износа основных конструктивных элементов стать таковым в ближайшей перспективе". В такой ситуации, уверен парламентарий, несправедливо устанавливать для собственников помещений в таком доме обязанность по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

"Принятие данного законопроекта защитит законные права и интересы собственников в ветхих домах и будет способствовать созданию долгосрочной региональной программы по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья", - считает депутат. Он отмечает, что "законодательное закрепление новеллы, устанавливающей понятие "ветхого жилья", позволит снизить социальную напряженность и установить вариант решения проблемы, устраивающий всех участников жилищных отношений".