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Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет

Общество
11 сентября, 20:27 дата обновления: 11 сентября, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Отмечается, что у мужчин продолжительность жизни увеличилась до 67,5 года, а у женщин составила 77,4 года

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет, сообщила министр здравоохранения РФ со ссылкой на данные Росстата за семь месяцев этого года.

"Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год - с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года", - приводит пресс-служба Минздрава РФ слова министра.

В России также продолжает снижаться смертность от основных причин. "Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения (за семь месяцев 2016 года - 13,0 на 1000 населения - прим. ТАСС)", - уточнила министр.

По словам Скворцовой, снизилась смертность от новообразований - на 5,5%, туберкулеза - на 17,6%, болезней кровообращения - на 7,2%, болезней органов дыхания - на 23,3%, болезней органов пищеварения - на 10,2%. Сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем - на 21%, а также от внешних причин смерти - на 11%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 10,3%.

Глава ведомства напомнила, что на протяжении 2017 года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, "которая за семь месяцев снизилась на 11,7% и составляет 5,3 на 1000 родившихся живыми".

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