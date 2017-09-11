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Программа "Менеджмент" СПбГУ вошла в Топ-25 программ профиля в мире

Общество
11 сентября, 21:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, сентября. /ТАСС

В рейтинге университет является единственным представителем России

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Учебный комплекс Санкт-Петербургского государственного университета

Учебный комплекс Санкт-Петербургского государственного университета

© Юрий Белинский/TACC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Программа "Менеджмент" Санкт-Петербургского государственного университета вошла в Топ-25 программ этого профиля среди всех вузов мира, поднявшись за год на 16 позиций. Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на опубликованный в понедельник рейтинг магистерских программ в области менеджмента по версии международной деловой газеты Financial Times Global Masters in Management 2017.

"Магистерская программа "Менеджмент" [Master in Management - MiM] совершила настоящий прорыв, поднявшись в рейтинге FT Global Masters in Management 2017 на 16 пунктов, и заняла 23 строчку в списке 95 лучших аналогичных программ в мире", - уточнили в пресс-службе, добавив, что в этом рейтинге СПбГУ - единственный представитель России.

"Ежегодный рост позиций, который демонстрирует программа "Менеджмент" СПбГУ в престижном рейтинге Financial Times, говорит о большом потенциале университета на международном рынке бизнес-образования", - цитирует пресс-служба СПбГУ ректора вуза Николая Кропачева. По его мнению, мировое признание магистерской программы является для вуза показателем верно выбранного курса развития, а для студентов - гарантией того, что, получив образование в СПбГУ, они будут также востребованы, как выпускники лучших зарубежных бизнес-школ.

По мнению директора института "Высшая школа менеджмента" СПбГУ, президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Андрея Костина, "стабильное улучшение показателей ВШМ СПбГУ в престижном международном рейтинге - результат эффективного взаимодействия Высшей школы менеджмента с будущими работодателями - корпоративным сектором".

За прошедшие пять лет программа "Менеджмент" стабильно поднималась в рейтинге FT Global Masters in Management на 7-16 позиций в год. В нынешнем году она разделила 23-е место в мире с аналогичной программой Стокгольмской школы экономики, обладающей 100-летней историей и послужившей образцом для бизнес-школы СПбГУ. Институт "Высшая школа менеджмента" СПбГУ, где реализуется программа, в свою очередь, стабильно входит в число ведущих бизнес-школ Европы и мира. В 2018 году институт отметит 25-летие.

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