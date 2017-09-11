Выпускники МГУ вошли в топ-15 самых успешных в мире в рейтинге вузов QS по трудоустройству

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова вошли в топ-15 самых успешных по версии рейтинга университетов по трудоустройству выпускников QS Graduate employability ranking. Рейтинг был опубликован в понедельник вечером.

МГУ занял 15-е место среди ведущих мировых университетов по критерию "успешность выпускников", а также 64-е место в мире по критерию "репутация среди работодателей". По совокупности критериев МГУ стал первым вузом в России и попал в группу 111-120 ведущих вузов мира по критерию трудоустройства выпускников.

"Мы показали отличные показатели в рейтинге по трудоустройству выпускников. Наши выпускники - одни из самых успешных в мире. Конечно, мы этим очень этим гордимся. С другой стороны, нам особенно приятно, что мы входим в число лучших вузов мира с точки зрения репутации работодателей. Это позволяет сделать очевидный вывод: МГУ - "кузница" самых успешных и профессиональных людей в мире", - заявил в этой связи ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Всего в этом году в рейтинг вузов QS по трудоустройству вошли 11 российских учебных заведений, включая Санкт- Петербургский государственный университет (группа 141-150), МГИМО (группа 201-250) и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (группа 251-300). В группу 301-500 попали пять столичных вузов: МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, а также Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. В этой же группе оказались два вуза из Сибири - Новосибирский и Томский государственные университеты.

В прошлом году в этом рейтинге были представлены семь российских вузов.

Лидеры рейтинга

Возглавил список лучших мировых вузов по трудоустройству выпускников Стэнфордский университет, за которым следуют Калифорниский университет в Лос-Анджелесе и Гарвард. В рейтинг попали два учебных заведения из Австралии - Сиднейский и Мельбурнский университеты, занявшие соответственно четвертое и седьмое места. Также в списке два университета Великобритании - Кембридж и Оксфорд (шестая и восьмая позиции). На пятом месте расположился Массачусетский технологический институт, на девятом - Калифорнийский университет в Беркли, замыкает десятку китайский Университет Цинхуа.

В пилотном режиме QS Graduate employability ranking появился в 2014 году. Новое исследование направлено на анализ взаимосвязи между деятельностью высших учебных заведений и трудоустройством их выпускников.

Методология рейтинга по трудоустройству выпускников (QS Graduate Employability Ranking) значительно отличается от других рейтингов QS. Так, основным критерием в ней является "репутация среди работодателей" (30%), большой вес имеют такие показатели, как "партнерство с работодателями" (25%) и "успешность выпускников" (25%). Учитываются также критерии "организация взаимодействия работодателей со студентами" (присутствие работодателей на кампусе) (10%) и "доля трудоустроенных выпускников" (10%).

В рамках последнего индикатора внимание акцентируется на трудоустройстве выпускников в первые 12 месяцев после окончания вуза. Всего в рейтинг вошли 500 вузов. В ходе подготовки были отранжированы 600 ведущих университетов мира.