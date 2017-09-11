Легойда: связанные с фильмом "Матильда" акты насилия не могут исходить от верующих

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Акты насилия, связанные с фильмом "Матильда", не могут исходить от верующих людей, считает председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей", - приводит слова Легойды сайт Синодального отдела.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивается, чтобы лента не вышла в прокат, поскольку она, по мнению парламентария, оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

"Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма "Матильда" или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия - явления из разных нравственных галактик", - считает Легойда. Он подчеркнул, что РПЦ осуждает действия "псевдорелигиозных радикалов", так как подобные действия "чужды мировоззрению любого верующего человека".

В Москве 11 сентября у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина сгорели два автомобиля. По одной из версий, их подожгли. Адвокат рассказал, что рядом со сгоревшими машинами были разбросаны листовки со словами "За Матильду гореть".

Ранее Добрынин заявил ТАСС, что угрозы поджога и применения насилия получили руководители более 100 кинотеатров и других организаций, связанных с прокатом "Матильды". В связи с этим адвокат обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой "воспрепятствовать любым дальнейшим попыткам насаждения межконфессиональной розни, расшатывания межнационального единства народов России, угрозам законному конституционному строю, безопасности государства и его граждан".