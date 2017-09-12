Опрос: более 80% избирателей Москвы были информированы о выборах 10 сентября

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 80% избирателей Москвы знали о предстоящих 10 сентября выборах муниципальных депутатов, сообщается в распространенном в понедельник аналитическом отчете по результатам соцопроса Центра политических технологий (ЦПТ).
"82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей - 77%", - сообщается в отчете ЦПТ.
На вопрос "а приняли ли они сами участие в голосовании?" положительно ответили 25%. При этом явка на прошедших выборах составила менее 15%. Превышение положительных ответов над реальной явкой социологи связывают с двумя факторами. Во-первых, люди чаще сообщают о социально одобряемом поведении, даже если они не делали того, о чем говорят. Во-вторых, широкое обсуждение выборов заставило многих пожалеть о том, что они не участвовали в голосовании.
По сравнению с выборами в Мосгордуму 2014 года явка снизилась на шесть пунктов, говорится в исследовании. Социологи не опрашивали респондентов о причинах участия или неучастия в выборах.
Авторы отчета также подчеркивают, что пользователи интернета в явке оказались менее активными. Из них 28% тех, кто знал о выборах, принял в них участие. Среди тех, кто не пользуется интернетом, на участки пришел 41% знавших о выборах. К последней категории относятся преимущественно люди старших возрастов, которые в целом чаще ходят на выборы, отмечается в отчете.
Центр политических технологий провел телефонный экспресс-опрос москвичей избирательного возраста утром 11 сентября. Выборка исследования составила 902 респондента, что дает стандартную ошибку в 3%.