Кабмин закрепил за системой общественного контроля "Наша природа" статус федеральной

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о закреплении за информационной системой общественного контроля "Наша природа" статуса федеральной в области охраны окружающей среды и природопользования. Документ, подписанный 8 сентября, опубликован во вторник на сайте правительства.

Программа была запущена в тестовом режиме в девяти регионах РФ в 2014 году.

"Наша природа" позволит гражданам, а также общественным объединениям или другим некоммерческим организациям информировать власти о несанкционированных свалках, загрязнении водоемов, незаконной вырубке лесов и других нарушениях, подтверждая сообщения фотографиями или видеозаписями с указанием точного места или координат. Заявители смогут получать данные о ликвидации нарушений через личные кабинеты на портале государственных услуг либо посредством смс-оповещения.