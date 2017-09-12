Книга Хиллари Клинтон о прошедших выборах поступила в продажу в США

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Новая книга экс-госсекретаря США и бывшего кандидата на пост президента страны Хиллари Клинтон "Что произошло" (What Happened) поступила во вторник в продажу в США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В мемуарах, выпущенных издательством Simon and Schuster, бывшая первая леди рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах. "Почти каждый день с 8 ноября 2016 года я боролась с одним и тем же вопросом: "Почему я проиграла?" Иногда трудно сосредоточиться на чем-либо еще, - пишет Клинтон. - Я возвращаюсь к своим недостаткам и ошибкам, которые мы совершили, я беру на себя ответственность за них".

Экс-сенатор от штата Нью-Йорк рассказывает в книге о допущенных ею ошибках и о своих впечатлениях от предвыборной борьбы с республиканцем Дональдом Трампом.

Победа на выборах

Клинтон отмечает в авторском предисловии, что одержала обоснованную победу над своим противником из стана республиканцев, получив почти на 3 млн голосов избирателей больше. "Больше голосов, чем получал какой-либо кандидат на пост президента, кроме [экс-главы государства] Барака Обамы", - уверена Клинтон.

О своем бывшем оппоненте она отзывается крайне нелицеприятно и называет его "отморозком, любящим запугивать женщин". Экс-госсекретарь признается, что на телевизионных дебатах кандидатов в президенты поведение Трампа заставляло ее чувствовать себя "невероятно неудобно": республиканец подходил к сопернице на слишком близкое расстояние и буквально нависал над ней.

"А что бы вы сделали? Сохранили бы спокойствие и продолжили улыбаться, как будто он постоянно не вторгается в ваше личное пространство? - задает риторические вопросы Клинтон. - Или вы повернетесь, посмотрите ему в глаза и скажете громко и отчетливо: "Шаг назад, отморозок, отойди от меня. Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня не запугаешь, поэтому шаг назад".

Сама же экс-госсекретарь отвечает, что предпочла сосредоточиться на содержании дебатов, чему ее "научил жизненный опыт непростого общения с мужчинами".

Кто виноват?

Клинтон в новой книге подвергает критике своего соперника в борьбе за пост кандидата от Демократической партии на пост президента - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Она утверждает, что выпады политика в ее адрес в ходе предвыборной кампании "нанесли долгосрочный ущерб" ее шансам добиться победы.

"На протяжении всего периода первичных выборов каждый раз, когда я пыталась дать ответ на выпады Берни, мне советовали проявлять сдержанность, - пишет политик. - Президент Обама призывал меня сжать зубы и избегать Берни. Я чувствовала себя, как в оковах".

Клинтон признала, что, возможно, проводила слишком мало времени с избирателями в колеблющихся штатах. "Я полагаю, что несколько дополнительных поездок в Сагино (штат Мичиган) или еще несколько агитационных роликов в телевизионных эфирах в Вокеше (штат Висконсин), возможно, дали бы по паре тысяч голосов", - отмечает экс-сенатор. В обоих штатах победил Трамп. При этом Клинтон ни разу не путешествовала в Висконсин, в котором впервые с 1984 года одержал победу республиканский кандидат на пост президента.

Своей самой большой ошибкой, которую она допустила во время предвыборной кампании, Клинтон назвала использование личной электронной почты для рабочей переписки. "Я совершила ошибку со своими электронными письмами. Я извинилась, объясняла, объясняла и извинялась вновь, - пишет она в книге. - Несмотря на это, мы остались там же после многих месяцев [объяснений], после того, как ФБР завершило свою работу <...> с учетом того, что Трамп испытывал сложности с ответом на самые простые вопросы, мы [предвыборный штаб Клинтон] тратили время на электронные письма".

"У меня нет всех ответов, и эта книга не станет исчерпывающим отчетом о гонке 2016 года. Это моя история, и я всего лишь хочу приподнять завесу тайны над событиями головокружительными, веселыми, поучительными, приводящими в ярость и просто сбивающими с толку, - подводит Клинтон итоги. - Писать это было нелегко, поскольку все то время, что я была кандидатом в президенты, я знала: миллионы людей рассчитывают на меня, и я не могла представить, что подведу их. Я не справилась со своей работой, и теперь мне жить с этим до конца моих дней".