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Депутаты ЯНАО проверят, как учитываются интересы Арктики в экологических законах

Общество
12 сентября, 10:08 UTC+3 ТАСС

Результаты проверки направят в законодательные органы арктических регионов, затем общие предложения предложения передадут в Госдуму

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ТАСС, 12 сентября. Рабочую группу по мониторингу действующего федерального экологического законодательства и проектов законов создали в парламенте Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Главная цель - определить, как в документах учитывается специфика Арктики, сообщили во вторник в пресс-службе регионального заксобрания.

"Было принято решение о создании межфракционной рабочей группы по мониторингу действующего федерального экологического законодательства и проектов федеральных законов с учетом специфики Арктической зоны. Помимо депутатов в нее войдут представители исполнительных органов власти, общественности и науки", - сказали там.

"Результаты направим в законодательные органы арктических регионов, чтобы выработать консолидированную позицию всех арктических территорий. А затем предложения передадут в Госдуму, это позволит учесть интересы Ямала и других циркумполярных регионов", - уточнили в пресс-службе.

"Арктическая специфика должна учитываться при ликвидации накопленного экологического ущерба, в вопросах развития национальных поселков, рыборазведения и многих других. Ямал выступает инициатором выработки и закрепления блока северных предложений, синхронизации усилий с другими регионами Арктики", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Законодательного собрания ЯНАО Виктора Казарина.

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