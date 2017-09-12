"Умное" освещение заработало в московском парке "Зарядье"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Так называемое умное освещение, регулировать которое можно дистанционно в зависимости от сезона, погоды и времени суток, заработало в столичном парке "Зарядье". Как сообщается во вторник на портале столичной мэрии, парк оснащен 2460 светодиодными светильниками.
"Летом во всем парке будут преобладать холодные оттенки света, а зимой - теплые. Архитектурная подсветка зданий и сооружений выполнена в белом, синем и фиолетовом цветах. Ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнут белым светом", - цитирует портал главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Парк "Зарядье" открылся 9 сентября к 870-летию Москвы на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Парк назван в честь одного из древнейших районов в центре Москвы, к востоку от Кремля, в южной части Китай-города. Площадь объекта составляет 130 тыс. кв. метров.
"Зарядье" стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спускаются от улицы Варварки к Москве-реке. В парке разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр