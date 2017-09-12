Образовательный форум поможет выявить лидеров среди молодежи Северной Осетии

Судья Москалев назначен на матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Ростов"Спорт 12 сентября, 11:54
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-ЗораАрмия и ОПК 12 сентября, 11:49
Коган: ISU ищет баланс между катанием и прыжками в фигурном катанииСпорт 12 сентября, 11:42
Завершился прием заявок по УФО на всероссийский конкурс СМИ "СМИротворец"Новости партнеров 12 сентября, 11:42
Тарасова против снижения оценки за прыжок в четыре оборота в мужском фигурном катанииСпорт 12 сентября, 11:33
Мультипликатор и создатель ряда аттракционов парков Disneyland умер в возрасте 98 летКультура 12 сентября, 11:33
Росавтодор считает нецелесообразным введение скидок в "Платоне" при льготном тарифеЭкономика и бизнес 12 сентября, 11:31
Шесть побед "Спартака" и четвертьфинал ЦСКА: успехи российских клубов в Лиге чемпионовСпорт 12 сентября, 11:30
Кабмин не поддержал проект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиляЭкономика и бизнес 12 сентября, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Образовательный форум "Город" пройдет с 26 по 30 сентября в Северной Осетии и выявит лидеров среди молодежи республики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации местного самоуправления (АМС) Владикавказа.
"С 26 по 30 сентября на базе детского санатория "Тамиск" состоится ежегодный форум "Город", главной целью которого является создание волонтерского корпуса, набор активной и инициативной молодежи для дальнейшего участия в городских и республиканских мероприятиях", - говорится в сообщении.
Форум проводится уже во второй раз. Впервые "Город" состоялся в 2016 году инициативе главы АМС Владикавказа Бориса Албегова в рамках развития молодежной среды столицы Северной Осетии. Организатором форума выступает комитет молодежной политики, физической культуры и спорта города.
Образовательная программа мероприятия будет направлена на командообразование, выявление молодежных лидеров. В нее будут включены мастер-классы прикладного характера, квесты, психологические тренинги, курсы по лидерству, встречи с именитыми гостями.
В рамках форума командам участников будет предложено придумать и защитить проекты, которые в перспективе будут реализованы совместно с властями Владикавказа.