Образовательный форум поможет выявить лидеров среди молодежи Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Образовательный форум "Город" пройдет с 26 по 30 сентября в Северной Осетии и выявит лидеров среди молодежи республики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации местного самоуправления (АМС) Владикавказа.

"С 26 по 30 сентября на базе детского санатория "Тамиск" состоится ежегодный форум "Город", главной целью которого является создание волонтерского корпуса, набор активной и инициативной молодежи для дальнейшего участия в городских и республиканских мероприятиях", - говорится в сообщении.

Форум проводится уже во второй раз. Впервые "Город" состоялся в 2016 году инициативе главы АМС Владикавказа Бориса Албегова в рамках развития молодежной среды столицы Северной Осетии. Организатором форума выступает комитет молодежной политики, физической культуры и спорта города.

Образовательная программа мероприятия будет направлена на командообразование, выявление молодежных лидеров. В нее будут включены мастер-классы прикладного характера, квесты, психологические тренинги, курсы по лидерству, встречи с именитыми гостями.

В рамках форума командам участников будет предложено придумать и защитить проекты, которые в перспективе будут реализованы совместно с властями Владикавказа.