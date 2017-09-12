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ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают внедрение единого образовательного стандарта

Общество
12 сентября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Лишь 13% опрошенных считают, что школы должны сами выбирать, по каким программам и учебникам учить детей

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© Андрей Холмов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян поддерживает реализацию единого стандарта обучения в школах и внедрение базовых учебников по основным дисциплинам. Таковы результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На вопрос "На ваш взгляд нужен или не нужен единый государственный образовательный стандарт для школьников в России?" утвердительно ответили 84% респондентов. Лишь 13% считают, что школы должны сами выбирать, по каким программам и учебникам учить детей. Затруднились с ответом 3% опрошенных.

Инициативу по введению базового учебника по школьным предметам (при сохранении других учебников для более углубленного изучения) поддержали 70% респондентов (против высказались 25%, затруднились с ответом 5%). Среди селян, респондентов со средним образованием эта доля заметно ниже, чем среди жителей крупных городов и обучавшихся в вузах.

Среди дисциплин, по которым базовый учебник должен быть введен в первую очередь, опрошенные назвали русский язык (57% от числа тех, кто высказался за разработку базовых учебников) и математику (55%). Высок запрос на разработку единых учебных пособий по истории (43%) и литературе (41%). Замыкают рейтинг основы религиозных культур и рисование - их назвали лишь по 7% респондентов. Немногим менее трети сторонников введения единых учебников (30%) считают, что они должны быть разработаны по всем предметам.

Всероссийский опрос проведен 3-4 сентября 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью объемом 1200 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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