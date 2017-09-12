ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают внедрение единого образовательного стандарта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян поддерживает реализацию единого стандарта обучения в школах и внедрение базовых учебников по основным дисциплинам. Таковы результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос "На ваш взгляд нужен или не нужен единый государственный образовательный стандарт для школьников в России?" утвердительно ответили 84% респондентов. Лишь 13% считают, что школы должны сами выбирать, по каким программам и учебникам учить детей. Затруднились с ответом 3% опрошенных.

Инициативу по введению базового учебника по школьным предметам (при сохранении других учебников для более углубленного изучения) поддержали 70% респондентов (против высказались 25%, затруднились с ответом 5%). Среди селян, респондентов со средним образованием эта доля заметно ниже, чем среди жителей крупных городов и обучавшихся в вузах.

Среди дисциплин, по которым базовый учебник должен быть введен в первую очередь, опрошенные назвали русский язык (57% от числа тех, кто высказался за разработку базовых учебников) и математику (55%). Высок запрос на разработку единых учебных пособий по истории (43%) и литературе (41%). Замыкают рейтинг основы религиозных культур и рисование - их назвали лишь по 7% респондентов. Немногим менее трети сторонников введения единых учебников (30%) считают, что они должны быть разработаны по всем предметам.

Всероссийский опрос проведен 3-4 сентября 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью объемом 1200 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.