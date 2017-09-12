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Минфин займется разработкой предложений о выдаче образовательных кредитов

Общество
12 сентября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В свою очередь Минобрнауки проанализирует практику представления образовательных кредитов в России

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Разработка конкретных предложений по оказанию господдержки кредитования возложен на Минфин РФ, сообщили во вторник в пресс-службе Минобрнауки.

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"Министерство активно включилось в вопрос возобновления программы и подготовило новый проект постановления правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования". Cогласно протокольному решению на совещании у вице-премьера РФ Ольги Голодец от 20 июня 2017 года данный проект был отправлен на доработку. А сам вопрос выработки конкретных предложений по оказанию господдержки кредитования был возложен на Минфин России", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь Минобрнауки было поручено проанализировать практику представления образовательных кредитов в России, включая сведения о категориях лиц, использующих такое право, местах их обучения и дальнейшего трудоустройства. "Данный анализ подготовлен и отправлен в правительство РФ", - указали в пресс-службе ведомства.

Там также подчеркнули, что возможность получения образовательного кредита на льготных условиях с длительным периодом его погашения уже после окончания обучения - важный элемент поддержки для студентов и никаких планов по сокращению финансирования программы у министерства не было.

История вопроса

Эксперимент по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам вузов, имеющих государственную аккредитацию, начинался в 2007 г., в 2009 году условия предоставления кредита были изменены. Полномасштабная реализация программы началась после новых изменений, предполагающих максимально льготные условия для студентов, которые были установлены в 2013 году. Правила позволяли взять кредит гражданам для оплаты своего обучения в любой образовательной организации, обучающиеся по любой специальности (направлению подготовки) по основным профессиональным образовательным программам по любой форме обучения вне зависимости от успеваемости и наличия первого высшего образования (основной образовательный кредит).

Кроме того образовательный кредит можно также взять с целью оплаты сопутствующих расходов заемщика на проживание, питание, приобретение учебной и научной литературы и других бытовых нужд на срок обучения в организации или на иной срок по письменному запросу заказчика в банк (сопутствующий образовательный кредит). В рамках действия данных Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования были заключены соглашения между Минобрнауки, Сбербанком и Росинтербанком.

Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. у Росинтербанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Таким образом, в программе государственной поддержки остался один участник - ПАО Сбербанк.

В декабре 2016 года министерство получило письмо от Сбербанка России с просьбой о внесении изменений в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Согласно позиции Сбербанка, после вступления в силу постановления правительства РФ № 702 ("О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам…") реализация программы образовательного кредитования в рамках других действующих нормативных документов, регламентирующих программу, приведет к повышению рисков для получателей кредита. В связи с этим Сбербанком было принято решение о временном приостановлении выдачи кредитов.

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