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С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову

Общество
12 сентября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Активисты движения SERB потребовали привлечь к ответственности тех, кто установил табличку

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© Анвар Галеев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Активисты общественного движения SERB демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную на фасаде дома в центре Москвы мемориальную доску убитому политику Борису Немцову. Об этом ТАСС сообщил муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель.

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"Сегодня утром участники общественного движения SERB демонтировали и доставили в столичную дежурную часть УВД по ЦАО ГУ МВД России незаконно установленную на фасаде дома по адресу: Климентовский пер., 9, табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов", - сказал он.

По словам депутата, участники движения SERB потребовали привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших в общественном месте табличку, "имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком". "В дежурной части у нас приняли заявление и выдали соответствующий талон", - подчеркнул Брумель.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием московской полиции.

Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей машины.

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