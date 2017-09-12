С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Активисты общественного движения SERB демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную на фасаде дома в центре Москвы мемориальную доску убитому политику Борису Немцову. Об этом ТАСС сообщил муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель.
"Сегодня утром участники общественного движения SERB демонтировали и доставили в столичную дежурную часть УВД по ЦАО ГУ МВД России незаконно установленную на фасаде дома по адресу: Климентовский пер., 9, табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов", - сказал он.
По словам депутата, участники движения SERB потребовали привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших в общественном месте табличку, "имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком". "В дежурной части у нас приняли заявление и выдали соответствующий талон", - подчеркнул Брумель.
ТАСС пока не располагает официальным комментарием московской полиции.
Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей машины.