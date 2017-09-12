Собянин: соглашение Москвы и Минобразования поможет развитию "электронных школ" в России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписали соглашение о взаимодействии между Минобрнауки России и правительством столицы по вопросам, связанным с формированием открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа". По словам столичного градоначальника, соглашение позволит использовать наработки Москвы в формировании "электронной школы" в других регионах России.

"Считаю, что сегодняшнее соглашение даст толчок развитию "электронной школы" в России", - заявил Собянин.

Он добавил, что Москва активно работает по внедрению "электронной школы" и ее элементов в течение нескольких лет. "В первый период мы обеспечивали интерактивными досками, быстрым интернетом, ноутбуками. <…> Сегодня мы сосредоточились на работе по контенту "электронной школы", созданием электронных сценариев уроков", - отметил на церемонии подписания соглашения Собянин.

В свою очередь Васильева высоко оценила вклад Москвы в развитие отечественного образования и напомнила, что московские школьники показывают высокие результаты не только в целом по стране, но и по результатам международных исследований.

"Все силы Москвы направлены на модернизацию системы образования, и "Московская электронная школа" - уникальный проект, который представляет собой инновационный инструмент для всех участников образовательного процесса. На сегодняшний день он успешно используется в образовательных учреждениях Москвы и станет главным элементом "Российской электронной школы" и всей образовательной среды, которая формируется в РФ", - отметила министр.

Она выразила уверенность, что объединение электронных образовательных ресурсов Москвы и других регионов России станет важным шагом по пути реализации поручения президента России по формированию цифровой экономики России и созданию открытого информационно-образовательного портала в интернете.