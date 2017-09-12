Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: соглашение Москвы и Минобразования поможет развитию "электронных школ" в России

Общество
12 сентября, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Мэр отметил, что уже несколько лет столица обеспечивает учебные учреждения интерактивными досками, быстрым интернетом и ноутбуками

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписали соглашение о взаимодействии между Минобрнауки России и правительством столицы по вопросам, связанным с формированием открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа". По словам столичного градоначальника, соглашение позволит использовать наработки Москвы в формировании "электронной школы" в других регионах России.

"Считаю, что сегодняшнее соглашение даст толчок развитию "электронной школы" в России", - заявил Собянин.

Он добавил, что Москва активно работает по внедрению "электронной школы" и ее элементов в течение нескольких лет. "В первый период мы обеспечивали интерактивными досками, быстрым интернетом, ноутбуками. <…> Сегодня мы сосредоточились на работе по контенту "электронной школы", созданием электронных сценариев уроков", - отметил на церемонии подписания соглашения Собянин.

В свою очередь Васильева высоко оценила вклад Москвы в развитие отечественного образования и напомнила, что московские школьники показывают высокие результаты не только в целом по стране, но и по результатам международных исследований.

"Все силы Москвы направлены на модернизацию системы образования, и "Московская электронная школа" - уникальный проект, который представляет собой инновационный инструмент для всех участников образовательного процесса. На сегодняшний день он успешно используется в образовательных учреждениях Москвы и станет главным элементом "Российской электронной школы" и всей образовательной среды, которая формируется в РФ", - отметила министр.

Она выразила уверенность, что объединение электронных образовательных ресурсов Москвы и других регионов России станет важным шагом по пути реализации поручения президента России по формированию цифровой экономики России и созданию открытого информационно-образовательного портала в интернете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Собянин, Сергей Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
2
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
3
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову
4
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-Зора
5
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
6
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
7
Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама