Открытие памятника оружейнику Михаилу Калашникову состоится 19 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Памятник известному конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову будет открыт в центре Москвы в День оружейника, 19 сентября, сообщил журналистам во вторник автор композиции, народный художник России Салават Щербаков.

"Калашников стал настоящим героем народных симпатий, это ценная часть русского народа. Это подвиг не разовый, а подвиг длиной всю жизнь, причем этот подвиг интеллекта. Это колоссальная напряженность мысли, чтобы выйти на такой идеальный продукт", - сказал он.

Скульптурная композиция высотой почти 10 метров, установленная в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская, представляет собой постамент, на котором стоит Калашников и держит в руках автомат АК-47. Проект памятника в 2016 году был представлен президенту РФ Владимиру Путину, после чего Российское военно-историческое общество запустило акцию по сбору средств на его создание.

По словам скульптора, автомат первоначально не предусматривался, но затем было принято решение, что конструктор будет держать в руках свое творение. "Сначала эта фигура мыслилась без автомата, но тогда получается, что стоит человек, как писатель, люди не будут понимать кто это. Поэтому мы все-таки осмелились на автомат", - отметил Щербаков.

В церемонии открытия примут участие мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, а также дочь легендарного конструктора Елена Калашникова.

Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года, скончался в декабре 2013 года. Калашников - создатель самого популярного оружия в истории - АК-47. Этот автомат появился в 1947 году и производится по сей день. Именем изобретателя назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, высокоточного оружия.