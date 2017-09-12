Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Открытие памятника оружейнику Михаилу Калашникову состоится 19 сентября

Общество
12 сентября, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Скульптурная композиция высотой почти 10 метров установлена в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Памятник известному конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову будет открыт в центре Москвы в День оружейника, 19 сентября, сообщил журналистам во вторник автор композиции, народный художник России Салават Щербаков.

"Калашников стал настоящим героем народных симпатий, это ценная часть русского народа. Это подвиг не разовый, а подвиг длиной всю жизнь, причем этот подвиг интеллекта. Это колоссальная напряженность мысли, чтобы выйти на такой идеальный продукт", - сказал он.

Скульптурная композиция высотой почти 10 метров, установленная в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская, представляет собой постамент, на котором стоит Калашников и держит в руках автомат АК-47. Проект памятника в 2016 году был представлен президенту РФ Владимиру Путину, после чего Российское военно-историческое общество запустило акцию по сбору средств на его создание.

По словам скульптора, автомат первоначально не предусматривался, но затем было принято решение, что конструктор будет держать в руках свое творение. "Сначала эта фигура мыслилась без автомата, но тогда получается, что стоит человек, как писатель, люди не будут понимать кто это. Поэтому мы все-таки осмелились на автомат", - отметил Щербаков.

В церемонии открытия примут участие мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, а также дочь легендарного конструктора Елена Калашникова.

Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года, скончался в декабре 2013 года. Калашников - создатель самого популярного оружия в истории - АК-47. Этот автомат появился в 1947 году и производится по сей день. Именем изобретателя назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, высокоточного оружия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Собянин, Сергей Семенович Чемезов, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Калашников, Михаил Тимофеевич Щербаков, Салават Александрович Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
2
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
3
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову
4
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-Зора
5
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
6
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
7
Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама