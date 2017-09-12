Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РГО определило финалистов фотоконкурса "Самая красивая страна"

Общество
12 сентября, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

С фотографиями участников можно ознакомиться на открытых площадках по всей Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Жюри фотоконкурса "Самая красивая страна", проводимого Русским географическим обществом (РГО), во вторник выбрало финалистов в 13 номинациях. Авторы фотографий, вышедших в финал, пока неизвестны, поскольку все кадры поступают членам жюри без подписи.

В состав жюри вошли глава Минобороны РФ, президент РГО Сергей Шойгу, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и известные российские фотографы, кинорежиссеры и художники. Председатель жюри - российский фотограф дикой природы Сергей Горшков.

Смотрите также

Более 200 участников со всей России собрал фестиваль фотографов и видеографов в КБР

Выставка фотографий дикой природы "Первозданная Россия" открылась во Владивостоке

РГО примет участие в нескольких сотнях мероприятий в течение 2017 года

Члены жюри выбрали по три фотографии в каждой номинации из 10 предложенных кадров. Первичный отбор производился с 15 по 31 августа экспертной комиссией, состоящей из известных фотографов и руководителей фотослужб со всей страны.

"Я хочу поблагодарить членов экспертной комиссии, было привлечено очень много профессионалов, мы привлекли членов Союза фотографов дикой природы России. Их задача состояла в выборе из огромной массы фотографий по 10 фотографий в каждой номинации, которую сегодня мы оцениваем", - прокомментировал Горшков. В конкурсе приняли участие 11 тыс. российских и зарубежных фотографов. На сайт было загружено более 52 тыс. кадров.

Он напомнил, что фотографии участников можно увидеть на множестве открытых площадок по всей Москве. Временные экспозиции есть и в других городах России.

После заседания жюри все работы, вышедшие в финал, будут опубликованы на сайте конкурса, где каждый посетитель сможет поучаствовать в открытом голосовании. Это и определит окончательных победителей. Приз в каждой номинации составляет 250 тыс. руб. Объявление победителей фотоконкурса состоится на церемонии открытия третьего Фестиваля РГО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
2
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
3
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову
4
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-Зора
5
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
6
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
7
Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама