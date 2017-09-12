РГО определило финалистов фотоконкурса "Самая красивая страна"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Жюри фотоконкурса "Самая красивая страна", проводимого Русским географическим обществом (РГО), во вторник выбрало финалистов в 13 номинациях. Авторы фотографий, вышедших в финал, пока неизвестны, поскольку все кадры поступают членам жюри без подписи.

В состав жюри вошли глава Минобороны РФ, президент РГО Сергей Шойгу, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и известные российские фотографы, кинорежиссеры и художники. Председатель жюри - российский фотограф дикой природы Сергей Горшков.

Члены жюри выбрали по три фотографии в каждой номинации из 10 предложенных кадров. Первичный отбор производился с 15 по 31 августа экспертной комиссией, состоящей из известных фотографов и руководителей фотослужб со всей страны.

"Я хочу поблагодарить членов экспертной комиссии, было привлечено очень много профессионалов, мы привлекли членов Союза фотографов дикой природы России. Их задача состояла в выборе из огромной массы фотографий по 10 фотографий в каждой номинации, которую сегодня мы оцениваем", - прокомментировал Горшков. В конкурсе приняли участие 11 тыс. российских и зарубежных фотографов. На сайт было загружено более 52 тыс. кадров.

Он напомнил, что фотографии участников можно увидеть на множестве открытых площадок по всей Москве. Временные экспозиции есть и в других городах России.

После заседания жюри все работы, вышедшие в финал, будут опубликованы на сайте конкурса, где каждый посетитель сможет поучаствовать в открытом голосовании. Это и определит окончательных победителей. Приз в каждой номинации составляет 250 тыс. руб. Объявление победителей фотоконкурса состоится на церемонии открытия третьего Фестиваля РГО.