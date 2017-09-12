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"Аллею правителей" дополнят бюсты руководителей России XX века

Общество
12 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В церемонии открытия примут участие министр культуры Владимир Мединский, вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина Ельцина, а также президент Российской академии художеств Зураб Церетели

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бюсты Ленина, Сталина, Хрущева и других руководителей России минувшего века появятся на "Аллее правителей" Российского военно-исторического общества (РВИО) 22 сентября, сообщил журналистам исполнительной директор РВИО Владислав Кононов.

"Мы устанавливаем еще восемь бюстов - Ленину, Сталину, Хрущеву, Брежневу, Андропову, Черненко, Горбачеву и Ельцину. Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период", - сказал он.

Как отметил научный директор РВИО Михаил Мягков, возле бюстов разных руководителей можно проводить уроки истории для школьников. "Задача этой аллеи - нести образовательную функцию. Здесь можно проводить открытые уроки. Школьники, кадетские классы будут приходить сюда и узнавать о какой-то личности что-то новое" , - подчеркнул он.

Мягков добавил, что установка бюстов может вызвать неоднозначную реакцию в обществе, но они ставятся "не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история".

В церемонии открытия примут участие министр культуры, председатель РВИО Владимир Мединский, вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина, а также президент Российской академии художеств Зураб Церетели, который и воплотил в бронзе образы лидеров нашей страны минувшего века.

"Аллея Правителей" создана Российским военно-историческим обществом в 2016 году в сквере в Петроверигинском переулке, рядом с Музеем военной формы одежды РВИО. Здесь установлены бюсты 33 человек, которые руководили нашей страной в разные эпохи - от Рюрика до Александра Керенского.

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