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Гостей Всемирного фестиваля молодежи в Сочи будут встречать волонтеры с олимпийским опытом

Общество
12 сентября, 12:20 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Заявки на участие в фестивале поступили почти из 190 стран мира

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СОЧИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Власти Сочи подготовят 140 волонтеров для работы с гостями Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября. Большинство добровольных помощников организаторов молодежного форума уже имеют опыт работы на Олимпийских играх 2014 года и других крупных международных мероприятиях, сообщила во вторник ТАСС заместитель начальника управления молодежной политики администрации города Сочи Анна Жигулева.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

"Обучающие семинары пройдут 140 городских волонтеров, в основном студенты вузов и училищ города. Из них 90% уже участвовали в проведении Зимней Олимпиады 2014 года, встречали гостей Всемирных хоровых игр и Кубка Конфедераций по футболу", - отметила Жигулева.

По словам представителя мэрии Сочи, одним из главных критериев отбора волонтеров стало знание иностранных языков. На семинарах им расскажут об истории Всемирного фестиваля молодежи, особенностях работы с зарубежными делегациями.

Всего оргкомитет фестиваля планирует привлечь до 5 тыс. волонтеров из разных городов России. Местом размещения участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов станут отели у Олимпийского парка Сочи, в шаговой доступности от объектов проведения основных мероприятий.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад - карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в Сочи с 15 по 22 октября.

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