Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут

Экологический марафон En+ "360 минут" провел в минувшие выходные свою центральную акцию на Байкале. В Год экологии, объявленный в этом году в России, она стала самым масштабным проектом по очистке от мусора побережья уникального озера.

"Урожай" и находки марафона

Волонтерский экомарафон "360 минут", зародившийся семь лет назад как частная инициатива сотрудников энергетического холдинга En+ Group, в этом году развернулся в самое масштабное экологическое действо страны. Территорию от Кавказа до Дальнего Востока охватили более 200 мероприятий. В ключевой день акции, 9 сентября, выходу на побережье Байкала десятков тысяч волонтеров не помешали даже пронизывающий ветер и дождь.

Цветные дождевики, перчатки и черные полиэтиленовые мешки. Вооружившись нехитрыми инструментами, волонтеры шаг за шагом проходят сотни километров более чем в 180 точках вокруг Байкала – по побережью и вдоль впадающих в него рек. Результат впечатляет: за шесть часов 155 "КамАЗов" вывезли 36 тыс. 700 мешков (3670 кубометров) мусора, среди которого, главным образом, стекло и пластик. Все они будут направлены на переработку. Традиционно организаторы объявляют список наиболее интересных находок: в этом году ими стали якорь, стиральная машина, матрас и детская ледянка.

Ежегодно на проведение акции организаторы тратят порядка 10 млн рублей. В Год экологии с учетом масштаба акции ее бюджет значительно больше. При этом логистика мусора, его вывоз за пределы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, где запрещены полигоны с мусором – основная статься расходов, отмечает руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачева.

Подводный субботник

В уборке прибрежного дна Байкала на участке Танхой – Панькова – Мурино уже не первый год участвуют дайверы иркутского клуба "Свал". По словам водолаза Андрея Лапина, на юге Байкала в районе границы Иркутской области и Бурятии дно уже достаточно расчищено, да и изначально оно не так загрязнено, как наиболее посещаемые территории на западном побережье. Из мешка он достает свой нынешний небогаты улов: разбитые бутылки, железные коряги и мелкие рыболовные сети.

Расположенный у истока Ангары порт "Байкал" водолаз называет "подводной помоечкой" - это, по его словам, наиболее загрязненный подводный участок, - а работу на ней он сравнивает с работой археолога. "Здесь можно встретить целые пласты различных эпох: царской России, гражданской войны, ранний советский и так далее. Некоторые находки бывают вполне примечательными – к примеру, флакон знаменитого дореволюционного парфюмерного товарищества "Брокар и Ко". А иногда и ценными: найденные там же швейцарские часы, судя по состоянию ремешка, пролежали на дне Байкала несколько лет, но идут до сих пор. Только ремешок пришлось заменить", - рассказывает дайвер.

От дворника до министра

На территории Байкальского заповедника в поселке Танхой добровольцы не только боролись с загрязнением, но и помогали обустраивать экологическую тропу для посетителей с ограниченными возможностями, укладывая деревянный настил, а также сажали деревья. Благодаря их стараниям за день проведения акции здесь появились 52 новых насаждения – кедр, сосна, ель, малина и рябина.

Работа с волонтерами с каждым годом становится все более и более плодотворной и разнообразной, делится заместитель директора Байкальского заповедника Ирина Лясота. "Добровольческая помощь совсем не ограничивается классическим субботником – нам нужны и нам помогают, в том числе, переводчики, художники, мастера разных профессий. Всех – от дворника до министра, кто готов оказывать всевозможную помощь, в заповеднике очень ценят, и все они становятся настоящими друзьями", - отмечает она.

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По словам Лясоты, расширяется с каждым годом и география волонтеров. "У нас есть семейные пары из Москвы и Казани, которые приезжают к нам уже несколько лет подряд. Люди понимают, что Байкал – это достояние не только Бурятии или Иркутской области, но всей России и всей планеты", - считает эколог.

В планетарной значимости Байкала убедился проживающий в США украинец Дмитрий Макаров. Посетить Байкал – его давняя мечта, и чтобы осуществить ее, Дмитрий участвовал в конкурсе экологических проектов En+ Group. "Гораздо холоднее, чем на Гавайях, но красота Байкала превзошла все ожидания. Я думаю, что потенциал международного волонтерского движения на Байкале достаточно высок. И, как представитель туристической индустрии, могу сказать, что многие туристы из США хотели бы сейчас оказаться на моем месте", - признается он.

Главный всероссийский волонтерский экологический марафон «360 минут» — это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. По словам Марии Грачевой, принять участие в эко-марафоне En+ "360 минут" может любой житель России или иностранец: "Но наша главная цель – изменение сознания жителей нашей страны. Для этого мы стараемся сделать волонтерское движение наиболее массовым среди молодежи, а также привлекаем семьи, поскольку именно в семье главным образом формируется экологическая культура".

"Конечно, весь мусор с Байкала не убрать, - рассуждает она, - в прошлом году я наблюдала картину полного захламления территории, убранной всего неделю назад. Иногда туристы, видя, что на побережье работают волонтеры, специально оставляют для нас сложенный кучей мусор, считая, что это вполне приемлемо, раз есть люди, которые все это могут убрать. Когда люди в заповедных территориях перестанут оставлять после себя мусор, пожалуй, это и будет главный результат нашего проекта".