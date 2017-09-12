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Подросток на Алтае спас тонувшего пожилого мужчину и получит медаль МЧС

Общество
12 сентября, 12:43 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 12, сентября. /ТАСС

Не умевший плавать пенсионер рыбачил на надувной лодке на середине озера, но не удержал равновесие и опрокинулся в воду

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БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Девятиклассник из Ключевского района Алтайского края Никита Никитин спас тонувшего пожилого мужчину, школьник представлен к награждению медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Это произошло в июне, Никита с друзьями отдыхал на берегу озера Бульдюк возле села Каип. Раздался крик - в 100 метров от берега тонул человек. Не раздумывая, скинув верхнюю одежду и обувь и схватив резиновый надувной круг, Никита бросился в воду и поплыл на помощь утопающему. Тонущий человек уже скрылся под водой, Никита стал нырять, и на глубине около четырех метров он схватил утопающего", - рассказали в управлении МЧС.

С помощью подоспевшего друга мальчик уложил пострадавшего на надувной резиновый круг. Добравшись до суши, вызвал бригаду скорой помощи. Спасенным оказался 76-летний односельчанин, не умевший плавать, который во время рыбалки заплыл на надувной лодке на середину озера, потерял равновесие и опрокинулся в воду.

По информации регионального главка МЧС, за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении человека на водном объекте Никита Никитин представлен к награждению медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах".

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