Подросток на Алтае спас тонувшего пожилого мужчину и получит медаль МЧС

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БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Девятиклассник из Ключевского района Алтайского края Никита Никитин спас тонувшего пожилого мужчину, школьник представлен к награждению медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
"Это произошло в июне, Никита с друзьями отдыхал на берегу озера Бульдюк возле села Каип. Раздался крик - в 100 метров от берега тонул человек. Не раздумывая, скинув верхнюю одежду и обувь и схватив резиновый надувной круг, Никита бросился в воду и поплыл на помощь утопающему. Тонущий человек уже скрылся под водой, Никита стал нырять, и на глубине около четырех метров он схватил утопающего", - рассказали в управлении МЧС.
С помощью подоспевшего друга мальчик уложил пострадавшего на надувной резиновый круг. Добравшись до суши, вызвал бригаду скорой помощи. Спасенным оказался 76-летний односельчанин, не умевший плавать, который во время рыбалки заплыл на надувной лодке на середину озера, потерял равновесие и опрокинулся в воду.
По информации регионального главка МЧС, за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении человека на водном объекте Никита Никитин представлен к награждению медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах".