Минприроды предлагает до конца года создать Ассоциацию экологического воспитания молодежи

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минприроды России предлагает объединить краеведческие музеи в Ассоциацию экологического воспитания молодежи, ее учредительное заседание планируется провести до конца текущего года, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
"На сегодняшний день в России насчитывается около 800 краеведческих музеев, почти в каждом из них есть так называемые "уголки" живой природы. Функции этих учреждений и визит-центров национальных парков объединены единой целью - изучением и популяризацией знаний о регионе, его природных, культурных и исторических особенностях", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.
В частности, министр дал поручение проработать возможность более широкого использования музейных площадей для экспозиций национальных парков и заповедников.
"Создание Ассоциации будет способствовать популяризации краеведения в целом, созданию максимально приближенных к населению площадок по экологическому просвещению населения", - добавил Донской.
Учредительное заседание Ассоциации должно пройти до конца 2017 года, отмечается в пресс-релизе.