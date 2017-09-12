Останки 75 погибших в Китае в Русско-японскую войну перезахоронили в Благовещенске

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ТАСС, 12 сентября. Останки не менее чем 75 подданных Российской империи, погибших и погребенных в Китае в годы Русско-японской войны 1904-1905 годов, во вторник перезахоронили в Благовещенске. Это первое подобное перезахоронение с 1909 года, сообщил ТАСС руководитель проекта "Историческая память Приамурья" Сергей Орлов.
"Останки не менее чем 74 мужчин и одной женщины, погибших во время Русско-японской войны, перезахоронили сегодня в Благовещенске. Ранее они были погребены на месте бывшего Русского воинского братского православного кладбища при станции Гоцзядянь Китайско-Восточной железной дороги (поселок Гоцзядянь провинции Цзилинь КНР). Это первое перезахоронение жертв Русско-японской войны с 1909 года", - сказал Орлов.
По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, останки найдены в 2014 году, а в мае 2016 года их доставили в Благовещенск.
"В течение года проводились экспертизы, шла большая архивная работа", - добавил руководитель проекта "Историческая память Приамурья".
В результате исследований установлено, что привезенные из Китая останки принадлежат не менее чем 75 людям европеоидной расы в возрасте от 25 до 60 лет. Среди них 74 мужчины и одна женщина. К сожалению, идентифицировать отдельные останки не удалось.
Согласно имеющимся документам, в 1910 году после перезахоронения с других кладбищ при станции Гоцзядянь были захоронены 320 подданных Российской империи.
По исследованным специалистами архивным документам и другим источникам установлены имена 207 из них. Кроме того, документально подтверждено, что на кладбище при станции Гоцзядянь покоились не только уроженцы территорий, которые сейчас входят в состав России (их большинство), но и родившиеся и жившие на территориях Украины, Белоруссии, Польши, Молдавии, Грузии, Литвы и Эстонии.