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Кузнецова войдет в попечительский совет "Справедливой помощи Доктора Лизы"

Общество
12 сентября, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

помимо омбудсмена в попечительский совет фонда приглашены Сергей Кириенко, Элла Памфилова, Светлана Сорокина

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова войдет в состав попечительского совета международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Об этом сообщила во вторник пресс-служба омбудсмена.

Попечительский совет "создается для поддержки и общественного контроля деятельности организации", "помимо Анны Кузнецовой, в попечительский совет фонда приглашены такие государственные, общественные и политические деятели, как первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, известный журналист и телеведущая Светлана Сорокина", отмечается в релизе, поступившем в ТАСС.

"Доктор Лиза делала великое дело, для меня честь - участвовать в проектах, которые она вела", - цитирует пресс-служба Кузнецову.

Фонд Доктора Лизы был основан в 2007 году. Основная задача фонда - помощь бездомным, тяжелобольным людям, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С марта 2014 года и по настоящее время "Справедливая помощь" (сейчас фонд называется "Справедлива помощь Доктора Лизы" - прим. ТАСС) оказывает содействие в организации лечения тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий на юго-востоке Украины и в других горячих точках планеты.

Основатель общественной организации Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Она лично сопровождала гуманитарный груз, состоящий из медикаментов для университетского госпиталя в Латакии.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна Глинка, Елизавета Петровна Памфилова, Элла Александровна Кириенко, Сергей Владиленович
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