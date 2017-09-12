Кабмин выделяет средства на строительство нового здания Института пульмонологии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство России решило выделить средства на строительство и оснащение нового здания Научно-исследовательского института пульмонологии в Москве.

Как говорится в постановлении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации, в 2017-2019 годах из бюджета будут выделены средства на строительство Института, здание которого займет площадь 33217,7 кв метров. Срок ввода в эксплуатации - 2020 год, указывается в документе. Общий объем ассигнований составит свыше семи миллиардов рублей.

Институт пульмонологии был создан в 1991 году. Как говорится на сайте Института, в 2012 году состоялась торжественная закладка первого камня в фундамент нового здания НИИ Пульмонологии.

Здание, расположенное на Ореховом бульваре, будет предназначено для создания в нем стационара по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи при болезнях органов дыхания. Помимо клинического отделения на 176 коек для взрослых и детей, в новом здании разместятся научно- исследовательская и медицинская зона с лечебными и диагностическими отделениями. Предполагается, что НИИ Пульмонологии станет центром, аккумулирующим лучший российский и зарубежный опыт.