Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин выделяет средства на строительство нового здания Института пульмонологии

Общество
12 сентября, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Как ожидается, здание будет введено в эксплуатацию к 2020 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство России решило выделить средства на строительство и оснащение нового здания Научно-исследовательского института пульмонологии в Москве.

Как говорится в постановлении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации, в 2017-2019 годах из бюджета будут выделены средства на строительство Института, здание которого займет площадь 33217,7 кв метров. Срок ввода в эксплуатации - 2020 год, указывается в документе. Общий объем ассигнований составит свыше семи миллиардов рублей.

Институт пульмонологии был создан в 1991 году. Как говорится на сайте Института, в 2012 году состоялась торжественная закладка первого камня в фундамент нового здания НИИ Пульмонологии.

Здание, расположенное на Ореховом бульваре, будет предназначено для создания в нем стационара по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи при болезнях органов дыхания. Помимо клинического отделения на 176 коек для взрослых и детей, в новом здании разместятся научно- исследовательская и медицинская зона с лечебными и диагностическими отделениями. Предполагается, что НИИ Пульмонологии станет центром, аккумулирующим лучший российский и зарубежный опыт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
2
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
3
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову
4
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-Зора
5
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
6
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
7
Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама