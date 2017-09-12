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"Крузенштерн" вместо финского порта Мариехамн посетит немецкий Варнемюнде

Общество
12 сентября, 14:28 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

В Германии парусник пробудет три дня, с 18 по 20 сентября

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КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Российский парусник "Крузенштерн" вместо финского порта Мариехамн, на заход в который власти Финляндии наложили запрет, посетит немецкий порт Варнемюнде. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей это учебное судно.

"Вместо финского Мариенхамна, куда "Крузенштерн", совершающий заключительный рейс навигации 2017 года, должен был зайти 18 сентября, парусник в эти же дни посетит немецкий морской порт и город-курорт Варнемюнде", - сказал сотрудник пресс-службы академии Алексей Алеев, добавив, что в Варнемюнде "Крузенштерн" бывает каждый год.

Ранее сообщалось, что после того, как академия исключила из плана рейса заход "Крузенштерна" в Мариехамн в связи с информацией о запрете на его посещение с финской стороны, руководством учебного заведения была проработана с Росрыболовством возможность захода в один из портов Германии. Этим портом в итоге стал Варнемюнде, где парусник пробудет три дня, с 18 по 20 сентября.

12 сентября "Крузенштерн", на борту которого находятся 120 курсантов семи российских морских учебных заведений (в их числе 10 девушек) покинет польскую Гдыню. Во время стоянки были пополнены судовые запасы продовольствия и пресной воды, а курсанты получили возможность сойти на берег, познакомиться с городом и портом, отметил собеседник. Из Гдыни барк проследует в Варнемюнде, который станет последним иностранным портом захода учебного рейса, закрывающего навигацию 2017 года. 24 сентября "Крузенштерн" возвратится в порт приписки Калининград, уточнил Алеев.

Информацию о запрете на посещение российским парусником финского порта Мариехамн на Аландских островах, имеющих статус демилитаризованной территории, распространила 28 августа газета Hufvudstadsbladet. По данным издания, генеральный штаб сил обороны Финляндии не разрешил российскому паруснику посещение этой территории. Генштаб Финляндии не прокомментировал решение о запрете. Уведомление об отказе поступило капитану судна от консульства РФ в Финляндии.

"Крузенштерн" - четырехмачтовый барк, был построен в 1926 году на верфи Текленборга возле Бремерхафена [Германия], при спуске назван "Падуя". В 1946 году судно перешло по репарациям в собственность СССР и переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна. Судно совершило два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, неоднократно становилось победителем и призером международных парусных регат и гонок. За девять десятилетий барк прошел 1,3 млн морских миль.

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