Москва, Гонконг и Шанхай победили на школьной олимпиаде мегаполисов

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Учащиеся из Москвы, Гонконга и Шанхая победили на II Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира, сообщил во вторник глава столицы Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии.
"Москва, Гонконг и Шанхай стали победителями школьной олимпиады мегаполисов", - сказал мэр.
В свою очередь руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина отметил, что олимпиада провозилась по четырем общеобразовательным предметам - математика, информатика, химия и физика.
"В соревнованиях приняли участие команды школьников из 36 городов 26 стран. Общее число участников и гостей олимпиады составило около 400 человек" - добавил Калина.
По его словам, в первой олимпиаде, которая проходила в 2016 году, приняли участие команды из 22 городов 18 стран.