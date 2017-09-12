Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва, Гонконг и Шанхай победили на школьной олимпиаде мегаполисов

Общество
12 сентября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Конкурс проводился по таким предметам, как математика, информатика, химия и физика

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Учащиеся из Москвы, Гонконга и Шанхая победили на II Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира, сообщил во вторник глава столицы Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии.

"Москва, Гонконг и Шанхай стали победителями школьной олимпиады мегаполисов", - сказал мэр.

В свою очередь руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина отметил, что олимпиада провозилась по четырем общеобразовательным предметам - математика, информатика, химия и физика.

"В соревнованиях приняли участие команды школьников из 36 городов 26 стран. Общее число участников и гостей олимпиады составило около 400 человек" - добавил Калина.

По его словам, в первой олимпиаде, которая проходила в 2016 году, приняли участие команды из 22 городов 18 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
2
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
3
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову
4
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-Зора
5
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
6
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
7
Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама