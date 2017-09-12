Сверхлегкий самолет будут применять для помощи оленеводам в тундре Ямала

ТАСС, 12 сентября. Самолет сверхлегкой авиации безаэродромного базирования "Птенец", разработанный в Уфе, начнет в скором времени работать в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и будет использоваться для помощи оленеводам. Летательный аппарат закупила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, сообщил ТАСС председатель этой общественной организации и депутат Госдумы Григорий Ледков.

"Закуплен самолет сверхлегкой авиации "Птенец", который полностью адаптирован к работе в условиях Арктики и изготовлен специально по нашему заказу умельцами из Уфы. Сейчас он находится на регистрации в Тюмени, затем в течение месяца будет доставлен в Тазовский район ЯНАО, где уже приступит к постоянной работе", - сказал Ледков.

Самолет стоит около 3 млн рублей. Он сможет оказывать медицинскую и ветеринарную помощь общинам оленеводов в тундре, а также работать во время поисковых операций и вести мониторинг оленьих пастбищ в случае пожаров и других происшествий. "Самолет рассчитан на двух человек, полезная нагрузка - 250 кг. То есть можно будет доставить ветеринара или врача, а также на носилках забрать жителей тундры с травмами, то есть выполнять функции санитарной авиации", - сказал Ледков.

"Мини-самолет может приземляться в любом месте тундры, для него не нужны оборудованные аэродромы или площадки. Средняя скорость - 120 километров в час, дальность полета - тысяча километров. У него высокая летность за счет крыльев, однорамности и вертолетного винта, внутри расположен отсек с парашютом. Зимой "Птенец" будет стоять на лыжах, а летом можно на поплавках для водных поверхностей", - сказал Ледков.

Если опыт использования самолета будет успешным, планируется оснастить такими машинами десятки оленеводческих бригад ЯНАО. "Мы понимаем, что дороги в Арктике нет смысла делать, а жителям необходима постоянная связь с "большой землей". Только в Тазовском районе необходимо около пяти таких самолетов", - сказал Ледков.