Вертолет МЧС доставит женщину из города Томари на лечение в Южно-Сахалинск

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ТАСС, 12 сентября. Тяжелобольная женщина из города Томари будет доставлена вертолетом Ми-8 МЧС РФ на лечение в больницу Южно-Сахалинска. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка министерства.
"Из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать пациентку 34 лет из города Томари", - сказали в ведомстве.
В полете женщину будут сопровождать три врача томаринской районной больницы. По прилету в место назначения она на скорой будет доставлена в Сахалинскую областную клиническую больницу.