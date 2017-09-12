Выставки Русского географического общества в 2017 году посетили более 4 млн человек

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 60 выставок Русского географического общества (РГО) прошли в разных странах в 2017 году, общее число их посетителей превысило 4 млн человек, сообщили журналистам в организации.

"Из года в год растет спрос на наши фотографии. В этом году Русское географическое общество провело более 60 выставок, которые просмотрели уже свыше 4 млн человек. Часть экспозиций и сегодня открыта для посещения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в обществе, помимо России выставки прошли в Китае, Вьетнаме, Гватемале, Франции, Румынии, Венгрии, Сербии и многих других странах.

В настоящее время РГО проводит фотоконкурс "Самая красивая страна", его победителей объявят 3 ноября на открытии фестиваля общества в Москве. Впервые конкурс прошел в июне 2015 года. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие этого масштабного проекта - фотографии участников должны быть сделаны только в России.

В состав жюри фотоконкурса в 2017 году вошли: российский фотограф дикой природы Сергей Горшков, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, художник Вадим Горбатов, фотограф Даниил Коржонов, победитель фотоконкурсов РГО в 2015-2016 годах Дмитрий Уткин, подводный фотограф Сергей Шанин.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. Сейчас организация насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них - приморское и московское. В 2009 году президентом общества был избран Сергей Шойгу. В 2010 году был создан попечительский совет Русского географического общества, который возглавил президент РФ Владимир Путин.