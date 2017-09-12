Кобзон получил в подарок от Путина бронзового бизона

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому в понедельник исполнилось 80 лет, рассказал на пресс-конференции в ТАСС, какой подарок сделал ему президент РФ Владимир Путин.
Ранее сайт Кремля сообщил, что глава государства 11 сентября принял народного артиста СССР, первого замглавы комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона. Глава государства "тепло поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и преподнес юбиляру в подарок картину "Шахтерская песня" живописца Александра Зеленского".
Как рассказал сам Кобзон, картина оказалась не единственным подарком.
"Знаете, что мне подарил президент?" - заинтриговал представителей СМИ артист. Выдержав паузу, он рассказал, что во время встречи Путин процитировал эпиграмму поэта Александра Иванова: "Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона". "И (после этого) вынесли бронзового бизона", - рассказал певец.
Путин уже неоднократно делал оригинальные подарки, подбирая их со смыслом персонально для юбиляров. Так, вице-премьеру Виталию Мутко, который продемонстрировал оригинальное знание английского языка и заметно отличающееся от академического произношение, президент преподнес русско-английский разговорник. Кстати, спустя несколько лет, Мутко сообщил, что проштудировал самоучитель от корки до корки.
Бывшему премьер-министру и экс-главе СВР, академику Евгению Примакову Путин в шутку подарил примус.
Министру иностранных дел Сергею Лаврову, который известен также тем, что иногда пишет стихи, глава государства дарил на день рождения поэтический сборник Федора Тютчева, долгие годы отдавшего дипломатической службе.
Актрисе Алисе Фрейндлих, сыгравшей в фильме "Соломенная шляпка", Путин преподнес в подарок соответствующий головной убор, а артист Геннадий Хазанов, прославившийся благодаря номеру о кулинарном техникуме, получил от главы государства кулинарную книгу.
Главе Счетной палаты Татьяне Голиковой на день рождения глава государства преподнес гоголевского "Ревизора" 1936 года издания, а полпреду - вице-премьеру Юрию Трутневу - выпущенную самиздатом книгу Владимира Высоцкого, одно из стихотворений которого напомнило главе государства "силовой стиль" Трутнева при ведении переговоров.