Соратники Немцова обещают восстановить памятную табличку на доме в центре Москвы

МОСКВЫ, 12 сентября. /ТАСС/. Соратник Бориса Немцова, сопредседатель движения "Солидарность" Илья Яшин заявил, что памятный знак на доме, в котором проживал убитый политик, будет восстановлен.

"У нас есть вторая табличка, мы так и думали, что будут акты вандализма, поэтому изготовили запасную. Табличка будет восстановлена", - сказал он во вторник ТАСС. Действия активистов SERB, демонтировавших ранее установленный памятный знак, Яшин расценивает как акт вандализма. "Это акция вандализма, направленная на то, чтобы осквернить память нашего товарища", - отметил оппозиционер.

Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей машины.