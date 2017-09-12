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Соратники Немцова обещают восстановить памятную табличку на доме в центре Москвы

Общество
12 сентября, 14:29 UTC+3 МОСКВЫ МОСКВЫ 12, сентября. /ТАСС

Илья Яшин назвал демонтаж мемориальной доски "акцией вандализма"

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© Анвар Галеев/ТАСС

МОСКВЫ, 12 сентября. /ТАСС/. Соратник Бориса Немцова, сопредседатель движения "Солидарность" Илья Яшин заявил, что памятный знак на доме, в котором проживал убитый политик, будет восстановлен.

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"У нас есть вторая табличка, мы так и думали, что будут акты вандализма, поэтому изготовили запасную. Табличка будет восстановлена", - сказал он во вторник ТАСС. Действия активистов SERB, демонтировавших ранее установленный памятный знак, Яшин расценивает как акт вандализма. "Это акция вандализма, направленная на то, чтобы осквернить память нашего товарища", - отметил оппозиционер.

Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей машины.

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