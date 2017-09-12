Около 100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе, посвященном празднованию переноса в Санкт-Петербург мощей небесного покровителя и защитника города князя Александра Невского. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви (РПЦ).

"В крестном ходе приняли участие около 100 тыс. человек. Множество людей присоединялись к шествию по мере продвижения колонны", - сказал собеседник агентства.

Крестный ход прошел по главной улице Петербурга - Невскому проспекту от Казанского собора, где утром состоялось торжественное богослужение, к Александро-Невской Лавре. Всего верующие, которых возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, прошли более 3,5 км.

В мероприятии, приуроченном к годовщине переноса в Петербург мощей Александра Невского 12 сентября 1724 года, приняли участие члены городского правительства и депутаты городского Заксобрания.