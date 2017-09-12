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Правительство предлагает внести в КоАП новый вид нарушений

Общество
12 сентября, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Сообщается, что проект о нарушении правил предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новый вид нарушений - "предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований". Соответствующий проект закона одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Как сообщает сайт кабинета министров, одобрен законопроект о порядке рассмотрения административных дел о нарушении правил предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, который "направлен на повышение эффективности лицензионного контроля в сфере управления многоквартирными домами". "Предлагается передать региональным органам жилищного надзора рассмотрение административных дел в сфере нарушения правил предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и ведения предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии", - уточняют специалисты. Они отмечают, что "вводится отдельный состав административного правонарушения - предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований".

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

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