Жерар Депардье завел официальный аккаунт в Facebook

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Французский актер, гражданин России, Жерар Депардье завел личную страницу в социальной сети Facebook. Об этом ТАСС сообщила представитель актера в России и СНГ Юлия Мосман.
"Жерар в прекрасной форме, много работает и продолжает участвовать в различных культурных проектах, и на своей странице он планирует рассказывать о самых интересных эпизодах его жизни, включая закулисные. Как следует из его первого видео обращения к подписчикам - он любит своих поклонников и любит свою Россию!", - подчеркнула она.
Представитель Депардье также отметила, что артист лично контролирует свой аккаунт.
Французский актер получил российское гражданство в январе 2013 года. Причиной стало решение президента Франсуа Олланда ужесточить налоги. Сначала Депардье перебрался в соседнюю Бельгию. За это члены правящей Соцпартии сильно раскритиковали актера, несмотря на то, что за последние 45 лет он заплатил €145 млн в качестве налогов во Франции. В ответ на это актер пообещал отказаться от французского гражданства и стал российским гражданином.