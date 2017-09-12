Спасатели спустя сутки нашли потерявшегося рыбака на водохранилище в Амурской области

ТАСС, 12 сентября. Подросток, который ушел на рыбалку с товарищами, но затем уплыл от них на лодке в другой залив водохранилища в Амурской области и потерялся, найден живым спустя сутки. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"12 сентября на Бурейском водохранилище спасатели поисково-спасательного подразделения поселка Талакан Амурского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда нашли 17-летнего рыбака, который всю ночь провел в лесу", - сказали в ведомстве.

В понедельник подросток в компании четырех человек поехал на рыбалку, позже он переправился в другой залив. К вечеру на водохранилище поднялся ветер и большая волна. Другие рыбаки вернулись за ним, но его на месте уже не было.

"Как выяснилось позже, он самостоятельно на резиновой лодке решил вернуться, но не смог выгрести веслами против волны и ветра. Надувную лодку отнесло в неизвестном направлении и прибило к берегу. У молодого человека с собой не было ни спичек, ни телефона", - добавили в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, медицинская помощь подростку не потребовалась.