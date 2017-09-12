Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели спустя сутки нашли потерявшегося рыбака на водохранилище в Амурской области

Общество
12 сентября, 15:00 UTC+3

В понедельник подросток в компании четырех человек поехал на рыбалку, позже он уплыл от них на лодке в другой залив и потерялся

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 сентября. Подросток, который ушел на рыбалку с товарищами, но затем уплыл от них на лодке в другой залив водохранилища в Амурской области и потерялся, найден живым спустя сутки. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"12 сентября на Бурейском водохранилище спасатели поисково-спасательного подразделения поселка Талакан Амурского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда нашли 17-летнего рыбака, который всю ночь провел в лесу", - сказали в ведомстве.

В понедельник подросток в компании четырех человек поехал на рыбалку, позже он переправился в другой залив. К вечеру на водохранилище поднялся ветер и большая волна. Другие рыбаки вернулись за ним, но его на месте уже не было.

"Как выяснилось позже, он самостоятельно на резиновой лодке решил вернуться, но не смог выгрести веслами против волны и ветра. Надувную лодку отнесло в неизвестном направлении и прибило к берегу. У молодого человека с собой не было ни спичек, ни телефона", - добавили в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, медицинская помощь подростку не потребовалась.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
2
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
3
"Формула кино" и "Синема парк" отказались от показа "Матильды"
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Пауэрлифтер Балынец дисквалифицирован до конца года за футболку с изображением Путина
7
Депутаты: прогноз МЭР по пенсиям не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама