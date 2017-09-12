Путин обратил внимание губернатора Владимирской области на жалобы жителей региона

НОВО-ОГАРЕВО, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Владимирской области Светланой Орловой и обратил ее внимание на жалобы местных жителей о непоследовательности действий власти региона. По традиции президент передал главе региона папку, составленную из обращений граждан в ходе "Прямой линии" по Владимирской области.

Содержание папки

Путин поблагодарил Орлову за решение многих проблем, но обратил внимание на тот факт, что не все они ясны. "Здесь о чем люди пишут: о том, что местная власть ведет себя непоследовательно, и непонятно, какие предъявляются требования: то говорят, что нужно заплатить 20 тыс., то 30, то 37, - итог совсем другой. Это город Вязники, посмотрите сами, что там происходит", - сказал Путин, говоря о проблеме газификации и доведения газа до конечного потребителя.

Кроме того, он указал на вопрос ветхого жилья и получения земли в связи с этим. "Вот: "Положен земельный участок как многодетной семье, хотели оформить участок, но сказали, что дают только малоимущим, но не многодетным", - процитировал одно из обращений президент. - Надо тоже понять почему".

Губернатор пообещала разобраться и заметила, что практически 80% многодетных семей участки выданы, однако не исключила, что проблема может быть связана с проявлением местечковой бюрократии.

Еще одним спорным вопросом, по мнению Путина, является строительство школ. "Вы упоминали школы: город Владимир, микрорайон 8-ЮЗ. Говорят, чиновники отчитались, что школа построена, а до сих пор у половины школы не построены даже стены", - сказал глава государства. Губернатор возразила, что здание еще не возведено и в бюджет области было только что возвращено 440 млн рублей. Сдача объекта запланирована на конец года.

Путин поручил Орловой взять под контроль все перечисленные проблемы и впоследствии доложить о том, что было предпринято. "Вы посмотрите внимательнее", - сказал он. "Обязательно, конечно", - пообещала губернатор.

Орлова заверила, что "на 20% снижено количество обращений в администрацию", но местные власти разбираются с каждым случаем. "Более 4 тыс. поручений, которые лично я контролировала", - рассказала она.

Среди объектов, строительство которых находится под контролем, губернатор назвала школы, Лыбедскую магистраль, мосты, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады. Орлова отдельно выделила тему газификации региона, которая, по ее оценке, "идет хорошо".

Губернатор продемонстрировала Путину фотографии некоторых сооружений, например, нового спортивного дворца в Муроме и детского технопарка "Кванториум". "Работает?" - уточнил президент. "Работает. Это технопарк, дети радуются, даже на каникулах не хотят уходить: занимаются. Сейчас очень много детей там занимается. Мы даже там открыли новый очень красивый Дом молодежи", - рассказала Орлова.

Состояние экономики

На вопрос главы государства о состоянии экономики в регионе она сообщила, что объем промышленного производства составил 101,1%. Губернатор пригласила Путина на открытие в декабре завода Volgabus, который будет выпускать автобусы на газомоторном топливе и электродвигателях. "Это будет первый такой завод в России высокого качества производства", - подчеркнула Орлова.

По ее оценке, "неплохо идет малый и средний бизнес". "Конечно, ремесленники счастливы, потому что их продукцию покупают. У нас, кстати, 28,9 %- инновационная продукция", - заметила губернатор.

Орлова сообщила о новой разработке - трактор "Ант" мощностью 135 лошадиных сил, который выпускает предприятие КЭМЗ. По ее словам, пользуется спросом и другая продукция области, например, вертолеты и станки.

По ее словам, собственные доходы области составляют 49 млрд рублей, на 3 млрд удалось снизить субсидии из федерального бюджета.

Среди проблем региона губернатор в первую очередь назвала нехватку врачей. "Учителям, врачам стали предоставлять ипотеку, чтобы закрепить кадры. Все равно врачей не хватает, 900 человек - сразу не решишь: открыли с институтом Пирогова [Российский медицинский университет имени Пирогова] кафедру прямо в областной больнице", - сказала она. Руководитель региона отметила, что по федеральной программе строительства школ уже сданы три школы и три находятся в высокой степени готовности.

"Четыре миллиона туристов [во Владимирской области] - народ поехал, поехали дети, поехали семьи", - сообщила Орлова. Она добавила, что местные власти также выделяют деньги на организацию экскурсионных поездок по области и России.