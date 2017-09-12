Пожарные спасли пять человек на пожаре в поселке в Бурятии

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ТАСС, 12 сентября. Пятеро человек спасены на пожаре, произошедшем в поселке Новая Брянь в Бурятии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.
"При пожаре в поселке Новая Брянь Заиграевского района сотрудники пожарной части №74 эвакуировали из жилого дома пятерых человек. Само возгорание было ликвидировано в течение десяти минут, в результате пожара выгорела одна из комнат в квартире", - сказал представитель ведомства.
Пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Из-за сильного задымления жители верхних этажей не смогли покинуть квартиры. На помощь им пришли газодымозащитники.
"Очаг пожара находился в комнате на диване, где, видимо, курил хозяин. В данном жилом секторе регулярно проводятся обходы и инструктажи по пожарной профилактике, однако мужчина не соблюдал элементарные правила пожарной безопасности, что в итоге и привело к пожару", - приводят в пресс-службе мнение пожарного Олега Александровского.