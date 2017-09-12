День Пустозерска отметят в Ненецком АО открытием нового туристического маршрута

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. День Пустозерска отметят в Ненецком автономном округе открытием пешеходного экскурсионного маршрута "Древними дорогами Пустозерья". Об этом ТАСС сообщила заведующая отделом музейных коммуникаций музея-заповедника "Пустозерск" Евгения Колесникова.

"Это первый пешеходный маршрут, точнее, два: 22 и 27 км. Мы их разрабатывали в течение года, прошли по несколько раз сами. По нему можно также проехать на велосипеде. Начинается он от села Тельвиска до самого Пустозерска", - сказала Колесникова.

Проект выиграл грант программы "Музейный гид" Благотворительного фонда В. Потанина. На маршруте в 27 километров установлено 12 информационных модулей, рассказывающих о населенных пунктах, исчезнувших объектах и природных достопримечательностях. Впервые группы по маршруту пройдут 16 сентября. В конце путешествия туристов ждет концерт, сообщила собеседница. "В Пустозерске будет концерт колокольных звонов под открытым небом... Выбрали такую форму концерта, потому что Пустозерск был и культурным, и религиозным центром", - рассказала представитель музея.

Праздничные мероприятия начнутся уже в среду, с открытия выставки "Кресты Пустозерска". Также в программе презентация иллюстрированного издания "Жития протопопа Аввакума", посвященного его 400-летию, которое будет отмечаться в 2020 году.

День Пустозерска как памятная дата Ненецкого автономного округа был утвержден в 2012 году в целях сохранения памяти о первом русском городе за Полярным кругом, который сыграл историческую роль в освоении и развитии северных территорий России. Пустозерск планируется развивать как один из туристических центров НАО.