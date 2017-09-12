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В Заксобрании Петербурга опровергли введение дресс-кода для посетителей

Общество
12 сентября, 16:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, сентября. /ТАСС

Представитель городского парламента разъяснила, что требование относится лишь к госслужащим

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Заксобрание Петербурга не вводило никаких ограничений в одежде для посетителей, в том числе запрета на вход без костюма и галстука для мужчин. Об этом ТАСС сообщила во вторник глава управления информации городского парламента Елена Тимошенко.

"Это требование никак не коснется посетителей Законодательного собрания и журналистов. Оно относится лишь к государственным служащим, внешний вид которых регламентирован нормативными документами", - пояснила Тимошенко.

Ранее в петербургских СМИ появились сообщение о том, что на этой неделе в здание Заксобрания запретят входить мужчинам без галстука и костюма. Отмечалось, что новое требование распространится не только на сотрудников парламента.

В среду, 13 сентября, Законодательное собрание Санкт- Петербурга выходит с парламентских каникул.

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