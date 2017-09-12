Минобрнауки: около 75% выпускников колледжей находят работу в течение года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Три четверти выпускников колледжей находят работу в первый год после окончания обучения. Об этом во вторник заявила журналистам замглавы Минобрнауки России Людмила Огородова.

"75% выпускников колледжей трудоустраиваются", - сказала замминистра, уточнив, что речь идет о первом годе после завершения обучения.

По ее словам, в этом году "пирамида абитуриентов перевернулась". "Выпускников школ, поступающих в вузы, сегодня меньше, чем выпускников школ, поступающих в колледжи. В этом году мы переломили ситуацию. В этом году 56% пошли в колледжи", - отметила Огородова.

В связи с этим Минобрнауки предпримет необходимые усилия для улучшения инфраструктуры, повышения привлекательности колледжей для педагогов.