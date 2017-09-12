Более 640 тыс. детей отдохнули летом на курортах Кубани

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СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 640 тыс. детей отдохнули этим летом на курортах Кубани, что на 40 тыс. больше, чем за летний сезон 2016 года. Общий оздоровительный эффект от пребывания в детских лагерях и санаториях превысил 96%, сообщила во вторник пресс-служба администрации Краснодарского края.
"За лето 2017 года на Кубани отдохнули более 640 тыс. ребят, из них около 425 тыс. - кубанские школьники. В течение всей летней кампании проводились медицинские осмотры детей, направляемых на отдых в детские оздоровительные организации. Всего было осмотрено более 90 тыс. ребят", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Вениамина Кондратьева. По словам главы Кубани, общий оздоровительный эффект летней кампании составил более 96%.
По данным администрации, этим летом в регионе принимали детей более 1,5 тыс. различных детских лагерей и здравниц. Всего за год в крае отдыхает около 800 тыс. детей, треть из них приезжают из российских регионов.
За три летних месяца прошлого года курорты Кубани приняли на отдых и лечение более 420 тыс. детей из Краснодарского края и 180 тыс. - из других регионов России, а также из иных государств.