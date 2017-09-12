Спасатели провели учения по ликвидации последствий крупного ДТП на Алтае

Вперед, в прошлое: как старинное архангельское село меняется ради туристовАрктика сегодня 12 сентября, 18:10
Около 1 млн посетителей примет фан-фест в Казани во время ЧМ-2018Спорт 12 сентября, 18:03
Посол КНДР в РФ заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за санкцийМеждународная панорама 12 сентября, 17:24
СМИ: пьяный британец первым в мире переплыл водохранилище плотины ГувераОбщество 12 сентября, 17:20
Пресс-конференция Рябкова по итогам переговоров с Шэнноном. ВидеотрансляцияПолитика 12 сентября, 17:19
Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентябряСпорт 12 сентября, 17:16
"Остаюсь оптимистом": главные цитаты из новой книги Михаила ГорбачеваКультура 12 сентября, 16:54
Морская плавучая ферма появится в СШАСоциальная ответственность 12 сентября, 16:53
Международная федерация пауэрлифтинга отменила наказание Балынцу за футболку с ПутинымСпорт 12 сентября, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 сентября. Учения по ликвидации последствий ДТП с пострадавшими прошли в Республике Алтай, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Учения проводились с целью отработки вопросов организации взаимодействия между экстренными службами, участвующими в ликвидации последствий ДТП, а также проверки готовности пожарно-спасательных подразделений к действиям по предназначению и совершенствованию технологий при проведении сложных аварийно-спасательных работ", - сказали в ведомстве.
По легенде маневров, на 70-м км дороги Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск произошло столкновение грузовика с пассажирским автобусом. В результате 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
"Ликвидация последствий ДТП прошла оперативно, "пострадавшим" своевременно оказали экстренную медицинскую помощь. По итогам совместных учений все службы получили положительную оценку", - отметили в МЧС.