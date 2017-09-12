Спасатели провели учения по ликвидации последствий крупного ДТП на Алтае

ТАСС, 12 сентября. Учения по ликвидации последствий ДТП с пострадавшими прошли в Республике Алтай, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Учения проводились с целью отработки вопросов организации взаимодействия между экстренными службами, участвующими в ликвидации последствий ДТП, а также проверки готовности пожарно-спасательных подразделений к действиям по предназначению и совершенствованию технологий при проведении сложных аварийно-спасательных работ", - сказали в ведомстве.

По легенде маневров, на 70-м км дороги Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск произошло столкновение грузовика с пассажирским автобусом. В результате 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

"Ликвидация последствий ДТП прошла оперативно, "пострадавшим" своевременно оказали экстренную медицинскую помощь. По итогам совместных учений все службы получили положительную оценку", - отметили в МЧС.