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МЧС предупредило о сохранении высокой пожароопасности 12-13 сентября на Алтае

Общество
12 сентября, 16:36 UTC+3 ТАСС

Ведомство направило районным властям указания усилить контроль на территории региона

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ТАСС, 12 сентября. Высокая опасность возникновения пожаров сохранится во вторник и среду в Алтайском крае, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"По информации синоптиков, сегодня в течение суток и ночью 13 сентября местами в юго-западных районах Алтайского края сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. В этих районах не исключена вероятность возникновение лесных и степных пожаров, переход огня на населенные пункты", - сказали в ведомстве.

МЧС направило районным властям указания усилить контроль на территории, провести разъяснительную работу с населением и другое. Местных жителей спасатели просят соблюдать требования пожарной безопасности.

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