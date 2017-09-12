СМИ: пьяный британец первым в мире переплыл водохранилище плотины Гувера

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Британец Аарон Хьюз стал первым человеком, которому удалось пересечь вплавь озеро Мид в непосредственной близости от плотины Гувера - самой высокой в США. Как отмечает газета Daily Post, выходка британца не закончилась трагедией только по счастливому стечению обстоятельств.

Издание напоминает, что за последние 10 лет при попытке переплыть водохранилище погибли более 270 человек. К счастью для британца, именно в этот момент работала лишь одна турбина гидроэлектростанции, поэтому течение было не таким сильным, как обычно.

По словам самого Хьюза, он никогда не планировал ничего подобного, но определяющими факторами стали алкоголь и нестерпимая жара. "На улице было градусов 45-50 по Цельсию, а у нас была холостяцкая вечеринка в Лас-Вегасе. Все же ездят отрываться в Вегас, правильно? - поделился он в интервью изданию. - Я повернулся к парням и сказал: "Я отчаливаю", они мне зааплодировали, и я поплыл". При этом он добавил, что прыгнул в воду прямо в одежде.

На преодоление расстояния от берега до берега у Хьюза ушло примерно полчаса. Он признался, что в середине дистанции понял, что сильно устал, и его начало сносить течением в сторону плотины. Именно, осознание того, что затея может кончиться плохо, и придало ему сил, чтобы доплыть до берега. На суше мужчину уже ждали полицейские, которые тут же отвезли его в участок.

По его словам, сотрудники полиции были удивлены его поступком и заявили, что никто раньше такого не делал. После составления протокола ему выписали штраф в размере $330 за "Прыжок, погружение в воду и плавание с водосбросов или иных конструкций плотины".

"Друзья считают меня легендой, - поделился Хьюз. - Мама сказала, что я идиот, но она у меня отходчивая. А папа посмеялся надо мной и сказал: "Молодец, сынок".

Поступком Хьюза заинтересовались в комитете Книги рекордов Гиннесса. Они связались с ним и предложили для фиксации рекорда повторить его в присутствии официального наблюдателя. Однако британец категорически отказался.

"Они фактически призывали меня вернуться и проделать это снова, - рассказал он. - Я и раньше вытворял всякие безумные вещи, но не настолько".