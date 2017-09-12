Губернатор Ставрополья призвал жителей края не пересылать ложные сообщения о минировании

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СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал жителей региона не пересылать друг другу ложные сообщения о минировании учреждений. Об этом говорится в комментарии главы региона, размещенном во вторник на его официальном сайте.
В Ставрополе 11 сентября прошла массовая эвакуация граждан из вузов, торговых центров, школ, административных зданий из-за 42 анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Личность звонившего устанавливается.
"Прошу всех земляков сохранять спокойствие и быть бдительными. Уж точно не стоит пересылать знакомым и незнакомым людям сообщения о том, что что-то "заминировано". Это помогает преступникам добиться их цели - посеять неуверенность и панику, и тоже предполагает меру ответственности - как заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - отметил Владимиров.
Ранее сообщалось, что по факту анонимных звонков 11 сентября в Ставрополе возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. "Хотя ни в одном случае угроза не подтвердилась, сотрудники сил правопорядка проводят полный комплекс необходимых мероприятий. Это важно для безопасности. Не исключено, что телефонная атака проводилась не с территории России", - пояснил губернатор края.