Цветочный парк откроют в Грозном в День чеченской женщины

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Цветочный парк откроют в центре Грозного на День чеченской женщины, который отмечается в республике ежегодно в третье воскресенье сентября. Новый парк украсят более 150 тыс. различных цветов и порядка 500 деревьев.

"В подарок нашей прекрасной половине мы откроем цветочный парк в Грозном, он разбит рядом с высотным комплексом "Грозный-сити". Убедился, что в целом здесь все готово к открытию: построен фонтан с 18-метровыми башнями в национальном стиле, установлено 467 металлических конструкций, которые украсили около 150 тыс. различных цветов, высажены пальмы, более 500 деревьев и 18 тыс. кустарников. Оборудована также современная система полива, в том числе и капельная", сообщил в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дорогие друзья! Совсем скоро республика отпразднует один из важнейших праздников – День чеченской женщины! И мы готовимся к нему основательно. В подарок нашей прекрасной половине мы откроем цветочный парк в Грозном. Он разбит рядом с высотным комплексом «Грозный-Сити». Уверен, он станет одним из самых красивых парков на Юге страны. Сегодня я ознакомился с проведенными работами. Все мое пребывание здесь меня сопровождала шумная ватага ребятишек. Я пообщался с ними, они приехали посмотреть на эту красоту со всех уголков республики. Я был счастлив видеть их такими веселыми и беззаботными. У этих детей есть детство и мы сделаем всё, чтобы так было и у последующих поколений: жизнь без войн, трагедий и лишений. Парк уже стал любимым местом горожан для вечерних прогулок. Здесь я повстречал туристов из Перми, мы сделали совместное селфи. Убедился, что в целом здесь все готово к открытию: построен фонтан с 18-метровыми башнями в национальном стиле, установлено 467 металлических конструкций, которые украсили около 150 тыс. различных цветов, высажены пальмы, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустарников. Оборудована также современная система полива, в том числе и капельная. В парке также установлены зеленые скульптуры животных: слонов, медведей, оленей и других. В этот торжественный день мы проведем здесь большой ловзар. #Кадыров #Россия #Чечня #Парк Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 12 2017 в 2:56 PDT

Новый парк занимает около 45 тыс. кв. м площади в центре города. Среди цветочных аллей будет возвышаться оригинальный фонтан в виде водопада высотой 18 м. По словам руководителя Чечни, цветочный парк станет одним из самых красивых на Юге России.

День чеченской женщины учрежден в 2009 году в соответствии с указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова "в целях усиления роли чеченской женщины в жизни общества". Отмечается в республике ежегодно в третье воскресенье сентября. В 2017 году эта дата приходится на 17 сентября.