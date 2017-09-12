Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клинцевич предложил увеличить срок наказания за телефонный терроризм

Общество
12 сентября, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Сенатор отметил, что ложные звонки играют на руку настоящим террористам, которым комфортно работать в условиях паники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предлагает поднять планку максимального срока наказания за телефонный терроризм с 5 до 8 лет.

Смотрите также

"Ростелеком": звонки о минировании в Перми поступили от международного оператора

В Приморье и на Сахалине эвакуировали ТЦ из-за звонков о минировании

Людей эвакуировали из учреждений в Ставрополе из-за звонков от подозрительных предметах

"Надо серьезно увеличить уголовную ответственность за такие преступления. Сейчас максимальное наказание за телефонный терроризм составляет пять лет лишения свободы, однако оно, судя по всему, мало кого останавливает. Эту планку следует поднять хотя бы до восьми лет. Надо отбить охоту заниматься телефонным терроризмом", - сказал Клинцевич во вторник журналистам, комментируя сообщения об анонимных звонках о минировании в 14 городах России.

Сенатор отметил, что телефонные террористы не только наносят серьезнейший материальный ущерб, "но и играют на руку настоящим террористам, которым особенно комфортно работать в условиях паники". "Лично я не помню ни одного серьезного процесса над любителями, так сказать, острых ощущений. По крайней мере они проходили тихо, тогда как именно в этих случаях особенно нужна публичность", - указал Клинцевич.

По мнению парламентария, реакция соответствующих органов на такие случаи должна следовать незамедлительно. "Телефонные террористы должны быть вычислены. Нужно наконец начать решительную борьбу с этим злом", - сказал Клинцевич.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
США недовольны решением Анкары закупить у РФ систему С-400
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
5
Суд приговорил "тверского стрелка" к пожизненному заключению
6
Рябков не видит перспектив возврата дипсобственности РФ в США без суда
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама