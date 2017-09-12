Клинцевич предложил увеличить срок наказания за телефонный терроризм

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предлагает поднять планку максимального срока наказания за телефонный терроризм с 5 до 8 лет.

"Надо серьезно увеличить уголовную ответственность за такие преступления. Сейчас максимальное наказание за телефонный терроризм составляет пять лет лишения свободы, однако оно, судя по всему, мало кого останавливает. Эту планку следует поднять хотя бы до восьми лет. Надо отбить охоту заниматься телефонным терроризмом", - сказал Клинцевич во вторник журналистам, комментируя сообщения об анонимных звонках о минировании в 14 городах России.

Сенатор отметил, что телефонные террористы не только наносят серьезнейший материальный ущерб, "но и играют на руку настоящим террористам, которым особенно комфортно работать в условиях паники". "Лично я не помню ни одного серьезного процесса над любителями, так сказать, острых ощущений. По крайней мере они проходили тихо, тогда как именно в этих случаях особенно нужна публичность", - указал Клинцевич.

По мнению парламентария, реакция соответствующих органов на такие случаи должна следовать незамедлительно. "Телефонные террористы должны быть вычислены. Нужно наконец начать решительную борьбу с этим злом", - сказал Клинцевич.