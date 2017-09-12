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Подмосковье разработает концепцию психологической помощи после ЧП в Ивантеевке

Общество
12 сентября, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Министерство образования Московской области проанализирует систему психологической помощи в каждом образовательном учреждении региона

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство образования Московской области намерено развивать систему психологической помощи как для детей, так и для родителей после инцидента в школе в Ивантеевке. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель министра образования Подмосковья Людмила Овечкина.

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"Сейчас разрабатывается некая концепция, как мы будем дальше развивать систему именно психологической помощи, но мне кажется, здесь нужна помощь не только детям, но порой и родителям. Тема серьезная, мы в том числе разрабатываем сейчас комплекс мероприятий, которые будут направлены на укрепление этой службы в школах", - сказала Овечкина, отвечая на вопрос ТАСС о предпринятых министерством мерах после инцидента в школе Ивантеевки.

Ведомство намерено проанализировать систему психологической помощи в каждом образовательном учреждении региона, чтобы оценить пути ее дальнейшего развития.

"Сейчас идет обсуждение всех этих вопросов, конечно будут приняты соответствующие меры и в образовательных организациях, в том числе, как помочь родителям. Работа в ивантеевской школе проводится", - добавила замминистра.

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Пятого сентября 15-летний ученик девятого класса школы в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Подросток напал на учительницу после того, как она вывела его из класса из-за внешнего вида. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка и учительница, дети выпрыгнули из окна второго этажа, на котором находился класс, пытаясь спастись. Нападавший был задержан полицией, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и халатности

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