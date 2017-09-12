Подмосковье разработает концепцию психологической помощи после ЧП в Ивантеевке

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство образования Московской области намерено развивать систему психологической помощи как для детей, так и для родителей после инцидента в школе в Ивантеевке. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель министра образования Подмосковья Людмила Овечкина.

"Сейчас разрабатывается некая концепция, как мы будем дальше развивать систему именно психологической помощи, но мне кажется, здесь нужна помощь не только детям, но порой и родителям. Тема серьезная, мы в том числе разрабатываем сейчас комплекс мероприятий, которые будут направлены на укрепление этой службы в школах", - сказала Овечкина, отвечая на вопрос ТАСС о предпринятых министерством мерах после инцидента в школе Ивантеевки.

Ведомство намерено проанализировать систему психологической помощи в каждом образовательном учреждении региона, чтобы оценить пути ее дальнейшего развития.

"Сейчас идет обсуждение всех этих вопросов, конечно будут приняты соответствующие меры и в образовательных организациях, в том числе, как помочь родителям. Работа в ивантеевской школе проводится", - добавила замминистра.

Пятого сентября 15-летний ученик девятого класса школы в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Подросток напал на учительницу после того, как она вывела его из класса из-за внешнего вида. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка и учительница, дети выпрыгнули из окна второго этажа, на котором находился класс, пытаясь спастись. Нападавший был задержан полицией, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и халатности