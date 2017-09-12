Власти Ярославской области увеличат зарплаты бюджетникам за счет допдоходов

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ярославской области направят часть дополнительных доходов регионального бюджета на увеличение зарплат работников бюджетной сферы. Соответствующие поправки к закону о бюджете были приняты Ярославской областной думой во вторник, сообщила пресс-служба правительства области.

"Основную часть этих средств - 1,5 млрд рублей - мы предлагаем направить на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. 536 млн рублей предусмотрено на социальные выплаты и обязательства, в том числе на лекарственное обеспечение граждан. Также планируется увеличить субсидию на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций на 100 млн рублей и на возмещение затрат транспортных предприятий на 101,8 млн", - приводит пресс-служба слова директора департамента финансов региона Ильи Баланина.

По его словам, 471 млн рублей направят на увеличение зарплат работникам сферы здравоохранения, 514 млн - работникам сферы образования, остальные средства - на увеличение зарплат работникам соцзащиты, культуры и других отраслей. Ожидается, что с октября средняя заработная плата в Ярославской области составит 27 тыс. 590 рублей, в 2016 году она составляла 25 тыс. 147 рублей.

Доходная часть бюджета Ярославской области в этом году увеличилась на 2 млрд 462 млн рублей, 90 млн из этой суммы - безвозмездные поступления из федерального бюджета, остальная часть - налоговые и неналоговые доходы. Всего доходы регионального бюджета, по предварительным данным правительства региона, составят 60 млрд 360 млн рублей.